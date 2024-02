Vandalismi, i No Vax imbrattano anche la scuola media di Campogalliano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nelle ultime settimane gli attivisti del gruppo ViVi hanno ripreso in maniera consistente la loro attività vandalica. Ultimo in ordine di tempo, la scorsa notte si è verificato l'ennesimo imbrattamento ai danni di un edificio pubblico. Numerose scritte in vernice rossa sui muri esterni della scuola media "San Giovanni Bosco" di Campogalliano in via Barchetta.

I messaggi scritti a caratteri cubitali sono sempre i soliti, contro i vaccini, la digitalizzazione e l'eco sostenibilità. Ad accompagnare le scritte i consueti loghi del gruppo ViVi.

Si tratta dell'ennesimo deturpamento di un edificio scolastico che sicuramente comporterà una spesa importante per la pulizia delle pareti e che si aggiunge alla lunga lista di casi sui quali sta indagando la Polizia di Stato.