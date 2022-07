Ancora vandalismi, scritte no-vax sulla sede della direzione Ausl

Per l'ennesima volta nel giro di pochi mesi, ignoti che si firmano con la sigla del gruppo no-vax ViVi hanno colpito ancora con un imbrattamento. Dopo le sedi sindacali questa volta è toccato all'Azienda Sanitaria Locale di Modena. Nel corso della notte sono state vergate scritte spray di colore rosso - del tutto analoghe alle precedenti - sui muri dell'edificio che ospita la Direzione Generale dell'Ausl in via San Giovanni del Cantone.

Forse la data scelta per l'incursione non è stata casuale, coincidendo con l'avvio della campagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino.

La scritta "I vax uccidono" a caratteri cubitali è stata accompagnata dai consueti riferimenti al "nazismo" di quella che da tempo gli ambienti negazionisti del covid definiscono "dittatura sanitaria".

I vandali hanno realizzato scritte anche nel cortile interno della struttura, dopo aver scavalcato il cancello che chiude il parcheggio riservato ai dirigenti.

Come nei casi precedenti , sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per eseguire i rilievi del caso, con la Digos, e raccogliere elementi utili a identificare gli autori di questa scia di atti vandalici. La zona è sorvegliata da numerose telecamere, ma gli autori del gesto pare abbiano agito completamente travisato.