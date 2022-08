Imbrattamenti dei no-vax ViVi, stanotte è toccato alla sede Inail

Venti giorni dopo l'ultimo raid, presso la sede dell'Agenzia dell'Entrate, gli imbrattatori di edifici che si firmano con la sigla del gruppo no-vax ViVi sono stornati a colpire in città. Vittima dell'atto vandalico la sede dell'Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) che si trova in via Cesare Costa, nel complesso dove hanno sede anche alcuni uffici comunali e la Coop Cialdini.

Anche questa volta gli attivisti hanno vergato scritte antivacciniste sulle pareti dell'edificio e realizzato due grandi simboli del loro movimento sulla facciata laterale.

Altro materiale che si aggiunge a quello che da qualche mese occupa già le scrivanie della Digos di Modena, che sta indagando su questi raid vandalici che si ripetono ormai con una certa regolarità, probabilmente ad opera di un gruppo ristrettissimo di persone che agiscono secondo uno schema ormai ben definito colpendo di notte.