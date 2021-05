Sedicenne cade dalla mountain-bike in un pendio, attivato il Soccorso Alpino

Un giovane modenese è caduto per circa 100 metri in un pendio mentre era in sella alla propria mountain-bike. Sospetta frattura ad una spalla ed altri traumi minori

Nel pomeriggio di oggi, sabato 15 maggio, i tecnici del Soccorso Alpino sono stati attivati, insieme ad EliPavullo, Pubblica Assistenza Ema e Vigili del Fuoco, in aiuto di un ragazzo caduto in bicicletta in località Castello di Casalgrande.

Il giovane, un sedicenne residente in provincia di Modena, si trovava in sella alla propria mountain-bike in compagnia di alcuni amici lungo un sentiero sterrato, quando è stato disarcionato dal mezzo e cadendo lungo un pendio erboso per quasi cento metri.

Subito gli amici hanno dato l'allarme: i soccorritori hanno raggiunto in breve tempo il giovane e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno affidato all' elisoccorso, che ha fatto rotta verso l'ospedale Santi Maria Nuova di Reggio Emilia, con una sospetta frattura ad una spalla ed altri traumi minori.