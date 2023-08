Getta l'hashish in un cortile per evitare la Polizia, poi prova a recuperarlo e viene sanzionato

Durante un controllo, la Polizia del Commissariato di Mirandola ha notato un ragazzo che si aggirava con fare sospetto in una zona residenziale della città. Gli agenti lo hanno fermato, ma a parte il suo stato di agitazione abbastanza palese non sono emerse criticità.

I poliziotti hanno però voluto vederci chiaro e hanno preso visione delle registrazioni effettuate in quel momento dalle telecamere presenti in zona. E' così emerso che il giovane, non appena si era accorto della presenza della pattuglia, aveva lanciato un involucro in un cortile privato. Una volta che la Polizia lo aveva fermato e poi lasciato andare, il ragazzo era tornato sul posto, cercando di scavalcare la recinzione del cortile. L'arrivo dei residenti aveva però interrotto il suo tentativo di recuperare l'oggetto di cui si era disfatto.

Recupero che è invece riuscito ai poliziotti, i quali hanno constatato che si trattava di un modico quantitativo di hashish. Per questo il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.