Giovani e droga, tre segnalazioni per uso personale. Lite a Castelnuovo

Nella giornata di ieri, nell’ambito di un’attività di prevenzione contro l’uso di sostanza stupefacenti disposta dal Comando Provinciale di Modena, sono stati eseguiti alcuni servizi preventivi nelle aree urbane e nei parchi cittadini, finalizzati a prevenire e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno controllato un ragazzo 21enne in un parco di Castelnuovo Rangone, il quale è stato trovato in possesso di una dose di hashish, che deteneva per uso personale.

I Carabinieri della Compagnia di Carpi, in quel centro, hanno proceduto al controllo di un 29enne, il quale è stato trovato in possesso di grammi 0,6 di hashish. In entrambe le circostanze, gli interessati sono stati segnalati alla Prefettura di Modena per l’attuazione dei percorsi amministrativi.

La notte precedente i militari erano stati chiamati ad intervenire sempre a Castelnuovo Rangone per una lite nei pressi di un bar. Sul posto, i responsabili della lite si erano dileguati, ma dopo alcune ricerche, i Carabinieri hanno individuato e fermato uno dei ragazzi coinvolti. Quest’ultimo, 20enne, è stato trovato in possesso di pochi grammi di “hashish” e segnalato amministrativamente alla Prefettura.