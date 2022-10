Droga fra i giovani a Vignola, altri due ragazzi segnalati dai Carabinieri

Si ripetono dall'inizio dell'estate a Vignola i servizi di controllo delle piazze e dei parchi cittadini predisposti dai Carabinieri per monitorare le aggregazioni giovani e in particolare per contrastare ilfenomeno del consumo di stupefacenti.

Ieri sera i militari della Tenenza hanno identificato due giovani a piedi nel centro urbano: durante il controllo i due, un 19 e un 22enne, sono risultati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e per questo segnalati amministrativamente alla Prefettura di Modena.

Complessivamente, nell’intera giornata di ieri, le pattuglie dell’Arma, nella provincia di Modena hanno controllato oltre 450 persone e 300 veicoli. I servizi di controllo straordinario del territorio si protrarranno nel fine settimana, anche nel Capoluogo, con lo scopo di garantire la serena fruibilità delle piazze, e degli altri spazi pubblici cittadini nel centro storico.