In viaggio a Ferragosto con l'hashish, quattro ragazzi segnalati in autostrada

Durante l'esodo estivo di ferragosto, nelle giornate del 14 e 15 agosto, la Polizia Stradale di Modena ha individuato quattro persone che detenevano sostanza stupefacente ad uso personale. E' accaduto all’interno degli autogrill nell'Area di Servizio Secchia Ovest sull’A1 e nell'Area di Servizio Campogalliano Ovest sull’A22.

Nello specifico, il giorno 14 due ragazzi ventenni di nazionalità italiana sono stati trovati in possesso, rispettivamente di 4,5 gr e 5,2 gr, di hashish negli zaini. Il giorno successivo un cittadino italiano ed uno di nazionalità marocchina, anch’essi ventenni, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 1,5 gr e 1,3 gr, di hashish nelle tasche dei pantaloni.

In entrambi i casi, alla richiesta di spiegazioni al riguardo, date anche le modiche quantità, la spiegazione è ricaduta sull'uso personale. COme previto dalle norme, i quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.