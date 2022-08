Memoriale sfregiato, il vandalo è il segretario dei giovani del Pd. Sospeso dal partito

Non sono servite indagini accurate della Polizia Locale per individuare l'autore del brutto gesto che ha sfregiato l'opera realizzata a Mirandola dagli scout Agesci di Mirandola e agli studenti delle scuole Montanari in piazza Costituente, un piccolo memoriale per le vittime del sisma installato in occasione delle celebrazioni del decennale. Nella piccola comunità il volto del vandalo è stato immediatamente riconosciuto e ciò ha creato ulteriore scandalo.

L'autore del gesto è infatti il Segretario dei Giovani Democratici della Bassa modenese, Marouane Satte. Un comportamento inspiegabile e ingiustificabile, che lascia attonito in primis proprio il Partito Democratico.

A fare il suo nome era stato il consigliere e deputato leghista Guglielmo Golinelli: "Lo sfregio ai danni dell’opera alla memoria delle vittime del sisma che ha colpito l’Emilia nel 2012 a Mirandola, è di una gravità senza precedenti. Non solo per la totale assenza di senso civico, bensì per l’enorme mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la vita in una simile tragedia. Se poi fossero confermate le indiscrezioni secondo le quali l’autore del gesto vandalico sarebbe Marouan Satte, saremmo di fronte a un episodio di un peso politico non indifferente".

Conferme che sono arrivate dallo stesso Partito Democratico. Il segretario del Pd Mirandola Marco Azzolini, il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola Roberto Ganzerli e il responsabile Pd Bassa modenese Simone Silvestri hanno dichiarato in una nota: "Condanniamo senza se e senza ma quanto accaduto all'opera, che ha un significato simbolico importante per il nostro territorio, pertanto questo atto offende tutta la comunità mirandolese e dell'Area Nord. La nostra forza politica conosce bene quei momenti dato che i principali protagonisti di quel terribile momento erano amministratori eletti tra le nostre fila. Non può accadere che una bravata dettata dall'ultima moda di qualche social offenda il ricordo di quel periodo".

"Mirandola si fonda su valori imprescindibili da cui sono emerse una forza ed una coesione straordinarie che ci hanno resi più forti di prima, non possiamo subire ferite come questa. Le responsabilità sono emerse chiaramente e come forza politica abbiamo chiesto le dimissioni dalle cariche attualmente ricoperte da Marouan Satte, perché l'atto commesso non è assolutamente derubricabile. E' un atto che offende la comunità mirandolese e tutta la comunità del Pd", aggiungono gli esponenti dem.

Il segretario provinciale Roberto Solomita fa poi chiarezza definitivamente: “Quello del neo eletto segretario dei Gd Area Nord, che ha già rassegnato le dimissioni ed è stato sospeso dal Partito, è un gesto che offende tutti noi emiliani, che abbiamo vissuto il sisma, e in particolar modo le vittime e i loro cari".

“La vandalizzazione dell'installazione artistica in memoria delle vittime del sisma di Mirandola è un gesto di gravità inaudita che ci lascia sconcertati e che condanniamo senza mezzi termini, nel modo più fermo e duro. Non possiamo accettare che, per il comportamento vergognoso ed inaccettabile di un singolo, venga infangato il lavoro encomiabile fatto durante questi dieci anni di ricostruzione, che hanno visto in prima fila i rappresentanti delle istituzioni, tanti dei quali espressione del Partito democratico. E tantissimi altri, militanti e volontari, anche dei Giovani democratici i quali hanno contribuito ad affrontare l’emergenza e poi la ricostruzione prestando aiuto alla popolazione e mettendosi al servizio delle proprie comunità”, chiosa Solomita