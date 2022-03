Strage di Corinaldo, pene più severe in Appello per la banda modenese

Pene inasprite per la banda dello spray condannata in Appello anche per il reato di associazione a delinquere. I sei giovani modenesi sono considerati responsabili di una serie di rapine e furti con lo spray al peperoncino che la notte dell’8 dicembre 2018 provocarono il caos nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Nel fuggi fuggi generale, culminato nel crollo di una balaustra all’uscita di sicurezza, morirono schiacciati cinque adolescenti e una mamma. Nella sentenza di primo grado il reato associativo non era stato incluso mentre il verdetto d’Appello lo ha riconosciuto. Pene più severe per Ugo Di Puorto, 12 anni 6 mesi e 20 giorni e Raffaele Mormone, 12 anni 5 mesi e 20 giorni. Per gli altri, ovvero Badr Amouiyah, Souhaib Haddada, Moez Akari e Andrea Cavallari sono scattate pene tra i 10 anni e 9 mesi e gli 11 anni e 10 mesi.

Si chiude così l’ennesima tappa della lunga vicenda giudiziaria della strage di Corinaldo. A maggio è attesa l’udienza preliminare per un settimo membro della banda dello spray, Riccardo Marchi, mentre, in parallelo, proseguono i processi ai gestori del locale e proprietari dell’immobile e alla commissione che rilasciò le licenze di pubblico spettacolo, tra cui quella per il concerto di Sfera Ebbasta che, appunto, si teneva quell’8 dicembre. Le motivazioni della sentenza saranno note tra novanta giorni.

(fonte Anconatoday.it)