Ex Fazenda di Montale, due condanne per l'omicidio volontario di Nico Hozu

A due anni e mezzo dalla tragica morte del 34enne rumeno Nico Hozu, avvenuta nel contesto dell'occupazione dell'ex ristorante La Fazenda di Montale, è arrivata oggi la sentenza di condanna per i due assassini, rinviati a giudizio dopo le indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri. I due autori materiali del delitto - avvenuto tramite un colpo alla testa inferto con un oggetto contundente - sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Modena per omicidio volontario. Un 36enne albanese ha ricevuto la pena di 30 anni di reclusione, mentre un 30enne marocchino è stato condannato a 21 anni. Inoltre, è stato imposto un risarcimento ai famigliari di Hozu, pari a 400mila euro.

Nello stesso procedimento è stata comminata anche una pena di 4 anni e 2 mesi al 58enne italiano accusato di estorsione, in quanto ritenuto il "gestore" degli affitti abusivi all'interno del complesso abbandonato di Montale. Una situazione di degrado che era ben nota e che si mescolava con il traffico di droga, scenario nel quale sarebbe maturato anche questo fatto di sangue. Per reati collegati agli stupefacenti avevano già patteggiato pene minori altre due persone coinvolte nell'inchiesta.

Il delitto e le indagini

Nico Hozu, 34enne di origini romene, era stato trovato in fin di vita lungo la Nuova Estense, davanti all'Ex Fazenda, la notte tra il 24 e il 25 agosto del 2021. Aveva perso la vita in ospedale, dopo quasi un mese di agonia nel reparto di Terapia Intensiva di Baggiovara..

La sua morte, che in un primo momento sembrava essere conseguenza di un brutto incidente d'auto, è stata presto ricondotta ad un atto umano di inaudita violenza. A causare la frattura scomposta e pluri-frammentaria della teca cranica con severe lesioni a carico del parenchima encefalico che lo avrebbe condotto alla morte infatti, si è rivelato essere stato un corpo contundente di superficie regolare. Diversi colpi, sferrati con brutalità: un omicidio volontario.

Le indagini dei Carabinieri che hanno fatto seguito all'atto efferato, hanno condotto lo scorso aprile all'applicazione di misure cautelari nei confronti di cinque uomini, tutti gravitanti nell'orbita decadente dell'Ex Fazenda, indagati a vario titolo per i reati di omicidio volontario in concorso, cessione di stupefacenti, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, estorsione e falsità materiale.