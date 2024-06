Uccide la madre, condannato a 21 anni di carcere Carlo Evangelisti

E' stato condannato a 21 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Carlo Evangelisti, accusato di aver ucciso la madre Milena Calanchi nel novembre del 2021. La sentenza è stata stabilita questo pomeriggio dalla Corte D'Assise. Non è stata dunque accettata la richiesta del Pm che aveva chiesto l'ergastolo.

L'episodio, avvenuto a Modena in via dei Manzini, risale al 16 novembre 2021. A fare da sfondo una quotidianità difficile, estremamente litigiosa. Due persone, madre e figlio, con forti problematicità, che condividevano un appartamento immerso nel caos. Lei depressa, lui spesso ubriaco. Dopo l'ennesima lite si era consumata la tragedia, per la pubblica accusa un gesto volontario. Secondo la ricostruzione fornita dalla difesa, sostenuta dall'Avvocato Roberto Ghini, la morte di Milena Calanchi sarebbe invece dovuta ad una "tragica fatalità". Il figlio, in un momento di pesante ubriachezza, le sarebbe accidentalmente caduto addosso, comprimendole la gabbia toracica ed impedendole così di respirare, ed il corpo già debole della donna non avrebbe retto.

"Rispetto alla richiesta dell'ergastolo è andata bene perchè 21 anni sono molti meno, ma resta una decisione errata - le dichiarazioni dell'avvocato Ghini dopo la lettura della sentenza-. Non è un omicidio volontario, al massimo preterintenzionale e credo che la Corte d'Asssise abbia commesso un grave errore. Ma le sentenze si impugnano: ovviamente farò appello, non è finita qui. Il mio assistito mi ha detto "io non volevo uccidere mia madre" e di questo sono assolutamente convinto. Quello che è successo è stato un fatto accidentale. Erano due persone sole, sofferenti e quella sera è successo un fatto drammatico", la sua conclusione.