Condannati a 8 anni e 4 mesi i rapinatori dell'Unicredit di viale Corassori

Il Gip del Tribunale di Modena ha emesso la sentenza di primo grado (non ancora definitiva) per i tre imputati accusati di aver commesso la rapina alla banca Unicredit di viale Corassori nel luglio 2023: la condanna è di 8 anni e 4 mesi di reclusione più la multa, già applicata la diminuente di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Era il 21 luglio del 2023, intorno alle 14 del pomeriggio, quando presso la banca UniCredit di viale Corassori 54 due persone con il volto coperto ed armate di cutter, dopo aver infranto la vetrata laterale d'accesso scardinata con l'uso di una ventosa, avevano minacciato alcuni dipendenti presenti alle casse riuscendo ad impossessarsi di 168mila euro in contanti. I rapinatori avevano inoltre costretto una delle dipendenti ad aprire la porta di accesso di una stanza adibita a deposito dove era conservata un'ingente somma di denaro contante che sarebbe servita per caricare gli sportelli atm.

Durante la fuga alcuni operai presenti all'esterno della banca, avendo udito i rumori causati dalla caduta della vetrata al suolo, erano riusciti a bloccare e far arrestare subito uno dei due rapinatori, un uomo italiano di 38 anni con precedenti penali, residente a Giugliano in Campania, che impugnava ancora il cutter e aveva 70mila euro in contanti, mentre l'altro complice era riuscito a fuggire a piedi. La Squadra Volante e la Mobile della Questura di Modena, arrivate immediatamente sul posto, avevano subito individuato l'auto a noleggio usata dai rapinatori e posteggiata nel parcheggio posteriore della banca, sulla quale sono stati poi eseguiti i rilievi della Scientifica risultati fondamentali per individuare il terzo complice.

La Squadra Mobile, nei mesi subito successivi alla rapina, è riucita a identificare gli altri due complici portando a due richieste cautelari in carcere, poi eseguite dal Giudice per le Indagini Preliminari. La prima è avvenuta il 26 agosto 2023 nei confronti del secondo rapinatore: un uomo italiano di 37 anni, residente anche lui a Giugliano in Campania, con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato identificato grazie alle immagini riprese dalle telecamere comunali, oltre che dalle sue impronte trovate su un oggetto toccato in un negozio di ferramenta dove aveva acquistato tutto lo strumentario e l'abbigliamento utilizzati per compiere la rapina, come riferito dal negoziante.

La seconda richiesta cautelare è avvenuta il 21 febbraio 2024 nei confronti del terzo uomo coinvolto: un italiano di 52 anni residente a Sant'Antimo, anch'esso con precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio. Il terzo complice è stato identificato grazie ai rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica di Modena e alle successive analisi e comparazioni delle tracce dattiloscopiche e biologiche eseguite dal Servizio Centrale della Scientifica di Roma. Tracce ritrovate sulla maniglia dell'auto usata dai rapinatori e ritrovata nei pressi della banca e su una bottiglia presente all'interno dell'abitacolo.