"Fissazione per l'acquisto di armi da fuoco", licenza revocata

"Mostra comportamenti aggressivi eterodiretti, spesso minaccia suicidio. Presenta numerose fissazioni con andamento altalenante, in particolare rivolte all'acquisto e detenzione di armi da fuoco". Per tutto questo, la prefetta Alessandra Camporota gli ha imposto il 16 ottobre 2020 il divieto di detenere armi, esplosivi e munizioni. Il diretto interessato, titolare di una licenza di caccia dal lontano 1956, ha fatto quindi ricorso al Tar, ma ha perso e ora dovrà pagare le spese alla Prefettura.

È l'essenza della sentenza dei giudici del Tar dell'Emilia-Romagna, presieduto da Andrea Migliozzi, emessa il 13 ottobre a proposito di un cittadino modenese nell'area di Soliera. In particolare il 30 settembre 2020, dopo un controllo e un verbale della Polizia Locale di Soliera, a fianco della certificazione fornita dal medico curante, vennero sequestrati a titolo cautelare svariati fucili di marca, pistole, cartucce e pure tre pugnali. Secondo il certificato del medico, quello dove si parla di suicidio, il ricorrente risulta affetto da "demenza evolutiva su base vascolare, depressione, fibrillazione atriale in terapia e diabete. Segnalo altresì che il paziente, in condizione di totale assenza di consapevolezza di patologia, presenta- si legge nella relazione del medico indicata nella sentenza del Tar- quadro di decadimento cognitivo con deficit di memoria, irritabilità alternanza tra ansia e depressione".

Il diretto interessato si è quindi opposto alla Prefettura (parlando di "eccesso di potere per difetto di istruttoria" oltre che di "inadeguatezza della motivazione", visto che "non sarebbero stati indicati" dall'amministrazione prefettizia "le ragioni poste a base del divieto di detenzione delle armi") anche se tuttavia è lo stesso certificato medico a parlare di "personalità fortemente disturbata, con comportamenti aggressivi e fissazioni rivolte all'acquisto e detenzione di armi da fuoco" in grado di intaccare "il quadro di assoluta affidabilità ritenuto indispensabile, in materia di uso e detenzione delle armi".

