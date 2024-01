Ubriaco in scooter senza casco, fugge ma viene raggiunto e denunciato

Nella tarda serata del 9 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto transitare un motorino il cui conducente non indossava il casco. I militari hanno cercato di fermarlo, ma l’uomo si è dato alla fuga, abbandonando il mezzo in strada, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e identificato. Si trattava di un 40enne che è stato anche sottoposto al test con l’etilometro ed è risultato positivo. L’uomo, nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, è stato denunciato a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il ciclomotore, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a fermo amministrativo.