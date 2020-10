Senza mascherina in auto, due giovani multati a Carpi

Ieri sera sono scattai, come preannunciato, controlli più stringenti sull'uso della mascherina e sul rispetto del distanziamento sociale, così come previsto dalla Prefettura che ha coordinato le varie forze dell'ordine sul territorio. I Carabinieri di Carpi hanno proceduto al controllo di numerosi avventori e di altrettanti locali, sanzionando alcuni ragazzi che, nonostante si intrattenessero in assembramento, non indossavano la mascherina, né la avevano al seguito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due giovani sono stati sorpresi anche mentre si allontanavano in auto alla vista della "gazzella" dell', seza indossare a bordo la mascherina nonostante non fossero congiunti. Questo ha comprtato due sanzioni da 373 euro ciascuna.