Senzatetto 30enne accoltellato al Novi Sad

Uno dei senzatetto che solitamente dorme sulle panchine del Novi Sad e che proprio nei giorni scorsi ha partecipato alla manifestazione durante la quale - con tanto di cartelli - si chiedevano una casa e un lavoro per queste persone, è stato accoltellato nella serata di ieri, verso le 21.30. Il fatto è avvenuto proprio sotto le tribune del parco Novi Sad, dove si trovano gli accampamenti di fortuna finiti al centro della cronaca per lo stato di degrado in cui versano.

L'uomo, poco più che trentenne, è stato trovato a terra con diverse ferite da taglio e soccorso da automedica e ambulanza. E' stato poi trasferito all'ospedale di Baggiovara. L'allarme è stato lanciato dal personale dell'Esercito, in quell'orario solito perlustrare la zona. Dell'aggressore, per ora, nessuna traccia ma sono inziate da subito le indagini della polizia di Stato, anch'essa arrivata sul posto ieri sera.