Sequestrata marijuana a bordo di un'auto grazie al fiuto di Hector

Nuovi controlli e nuovo sequestro di sostanza stupefacente, grazie al fiuto di Hector, da parte della Polizia Locale di Sassuolo.

Nella serata di venerdì scorso, il personale del Nucleo Infortunistica con ausilio dell’Unità Cinofila e dei relativi conduttori, ha fermato per un normale controllo un’autovettura che stava percorrendo via Pedemontana, all’altezza della rotatoria tra via Circonvallazione Nord-Est, con direzione Fiorano Modenese.

Notato il nervosismo del conducente gli agenti hanno fatto intervenire Hector, assieme ai suoi conduttori, che durante l’ispezione del veicolo ha individuato dentro il cofano motore, occultati all’interno di marsupio, 5 barattoli in vetro contenente sostanza stupefacente, utilizzati a scopo personale.

Dalle analisi effettuate tramite le strumentazioni in dotazione al Comando, è emerso che la sostanza era di tipo Marijuana.

Il conducente, nonché utilizzatore veniva deferito, e la Patente di Guida ritirata e inviata alla Prefettura di Modena.

“Ancora una volta – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – il fiuto di Hector e l’abilità dei suoi conduttori ha dato i suoi frutti, questa volta durante un controllo stradale volto a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Grazie alla Polizia Locale i controlli continueranno e saranno ulteriormente incrementati”