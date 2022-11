Sequestrata una Ferrari F430 "tarocca", era costruita artigianalmente su base Toyota

Non è la prima volta e probabilmente non sarà neppure l'ultima. D'altronde, il marchio Ferrari è un sogno per tutti. E' di queste ore la notizia che le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Asti hanno sequestrato una ‘falsa’ Ferrari F430, costruita artigianalmente.

La guidava un 26enne astigiano, fermato nei giorni scorsi da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Asti nel corso di un controllo del territorio a contrasto dei traffici illeciti lungo le vie cittadine.

L’autovettura, a seguito degli accertamenti svolti, è risultata essere in realtà una Toyota MR Coupè, trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni per renderla del tutto somigliante a una Ferrari F430: stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione, come cerchi, pinze freno, cofano anteriore e posteriore, passaruota e volante, infatti, sono stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del Cavallino Rampante prodotto dal 2004 al 2009 con design “Pininfarina”.

La contraffazione è stata confermata anche dai periti intervenuti dopo il fermo dell’autovettura. L’auto per tale motivo è stata sequestrata dalle fiamme gialle e il proprietario denunciato alla Procura della Repubblica di Asti per l’utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati.

La modifica delle Toyota, specie dei vecchi modelli, per costruire Ferrari "tarocche" è purtroppo un fatto ben noto, che conta svariati episodi negli anni e in diverse parti del mondo. Lo chassis della nipponica MR offe infatti una base di partenza a buon mercato sulla quale innestare componenti della casa del Cavallino, per creare vetture che ad un occhio profano possono sembrare del tutto paragonabili a quelle di Maranello.