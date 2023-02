Prodotti non sicuri e marchi contraffatti, sequestri alle fiere di Modena e Campogalliano

La Guardia di Finanza di Modena ha svolto attività di controllo in occasione delle tradizionali fiere e degli eventi di rilievo che si sono tenuti, dall’inizio dell’anno, a Modena e a Campogalliano.

I Finanzieri del Gruppo di Modena hanno complessivamente sottoposto a sequestro amministrativo, nei confronti di quattro commercianti ambulanti – di cui uno neppure in possesso delle previste autorizzazioni per l’esercizio dell’attività – circa 6.500 accessori di bigiotteria e per la persona sprovvisti delle informazioni minime previste dal Codice del consumo , relative alla sicurezza, alla composizione, alla qualità e all’origine dei prodotti (eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente, materiali impiegati e metodi di lavorazione, istruzioni ed eventuali precauzioni d’uso).

Oltre al sequestro della merce, è stata contestata la prevista sanzione amministrativa, che va da 516 euro a oltre 25.000 euro.

Inoltre, nel capoluogo, i Baschi Verdi delle Fiamme Gialle hanno individuato due ambulanti che ponevano in vendita prodotti riportanti i loghi contraffatti di alcune squadre del campionato nazionale di calcio di Serie A e di famose case automobilistiche.

In questo caso, gli oltre 400 pezzi rinvenuti, tra bicchieri e cappellini, sono stati sequestrati penalmente e i due venditori sono stati segnalati, a vario titolo, alla Procura della Repubblica di Modena in relazione alle ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi nonché ricettazione. L’adita Procura ha convalidato il sequestro e aperto due procedimenti penali, allo stato nella fase delle indagini preliminari. In attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.