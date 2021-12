Cani allo stremo. sequestro e denuncia per il proprietario

Nei giorni scorsi le guardie eco-zoofile di Oipa sono intervenute nella zona di Guiglia a seguito della segnalazione di due animali che vivevano in condizioni a dir poco degradanti. Si tratta di due cani anziani, che quasi non si reggeggevano più sulle zampe in quanto erano costretti a stare a catena, a 2 gradi sotto zero, con un contenitore di latta arrugginita al posto della cuccia.

Le guardie di Oipa hanno quindi proceduto al sequestro penale dei due animalil e hanno denunciato il padrone per averli tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e per aver causato loro sofferenze, come previsto dall'articolo 727 del Codice Penale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il sequestro preventivo; i cani stanno ricevendo le cure e l'assistenza di cui necessitano.