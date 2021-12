Controlli dei Nas, ancora sequestri di carne nel comparto modenese

Anche nelle scorse settimane i militari dei Reparti Carabinieri per la Tutela Agroalimentare scorse settimane, hanno continuato ad effettuarein tutta Italia ispezioni presso aziende del settore agroalimentare. Nel corso delle attività di controllo, che hanno interessato le regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Calabria, sono state riscontrate violazioni alle normative sull’etichettatura e presentazione dei prodotti, sulla rintracciabilità degli alimenti, sulla tutela dei marchi DOP e sul Testo Unico del vino.

Purtroppo sono emerse nuove irregolarità anche nel nostro territorio, analoghe a quelle già rilevate nei mesi scorsi in più occasioni. Infatti,nelle province di Verona, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna, presso cinque aziende di trasformazione, sono stati sequestrati complessivamente 5.965 chili di carne suina lavorata di varia tipologia, del valore di mercato complessivo di 50 mila euro. I prodotti non presentavano l'indicazione del luogo di provenienza nell’etichettatura. I titolari delel ditte sono stati sanzionati in via amministrativa,