Scoperti con alcune dosi di crack, due trentenni segnalati dalla Polizia

Ieri sera verso le 19 una pattuglia della Polizia è transitata in via Munari, zona Tempio, per un normale controllo e ha notato un uomo che si nascondeva dietro una fila di cassonetti. Quando questi ha capito di essere stato individuato è salito su una bicicletta e si è dato alla fuga, salvo però imboccare una strada senza uscita. Gli agenti hanno quindi avuto gioco facile per bloccare il fuggitivo, identificato in un 39enne italiano, pregiudicato.

L'uomo aveva con sè nel marsupio una dose di crack, che è stata sequestrata. Si trattava probabilmente di droga per uso personale, che gli è costata la segnalazione alla prefettura e il ritiro della patente.

Qualche ora dopo, verso le 3 di notte, altri agenti della Questura hanno notato un'auto ferma in via Rainusso, con a bordo il conducente addormentato. I poliziotti si sono sincerati delle sue condizioni e gli hanno chiesto i documenti, ma il 36enne italiano non li aveva con sè. Mentre scendeva dall'auto, sul sedile sono spuntati tre piccoli involucri, poi risultati contenere crack. Una quaera dose è stata trovata sotto il tappettino del lato guidatore.

Il 36enne è stato a sua volta segnalato come consumatore. Non si esclude che la sostanza sequestrata possa far parte della stessa partita, magari recentemente approdata sulla piazza modenese.