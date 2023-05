Traffico di hashish, sequestrati 18 chili di ovuli. Due uomini in manette

Importante colpo messo a segno dalla Polizia nei confronti del traffico di droga a Modena. Questa volta gli agenti sono riusciti ad identificare non solo gli spacciatori al dettaglio, numerosi sulle piazze cittadine, ma anche due fornitori di livello superiore, sequestrando parallelamente una quantità significativa di stupefacente pronto alla vendita.

Tutto è iniziato nella mattinata di giovedì 27 aprile, quando il personale della Squadra Mobile con il supporto degli agenti della Squadra Volante ha predisposto un servizio di osservazione in zona Maddonina, per verificare le segnalazioni di movimenti sospetti che erano giunte da parte dei residenti. Gli appostamenti hanno permesso di individuare in effetti una persona sospetta, che è stata fermata.

Si tratta di un 35enne, bloccato a bordo di un'auto mentre usciva frettolosamente dal cortile dell'abitazione posta sotto osservazione dagli investigatori. L'uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di hashish e delle chiavi di un appartamento. Come di consueto, è scattata la perquisizione domiciliare.

Nell'abitazione era presente un altro uomo, 42enne. In occasione della perquisizione i poliziotti hanno fatto "bottino pieno": all'interno di un frigorifero e di un vano caldaia è stato rinvenuto un quantitativo di oltre 18 chili di hashish, suddiviso in numerosi panetti ed ovuli, nonché la somma in contanti di 57.140 euro. Inoltre è stato trovato e sequestrato un appunto manoscritto. una sorta di libro mastro sul quale erano annotati importi relativi a somme di denaro contabilizzate espresse per un importo complessivo di oltre 336.000 euro riferibili probabilmente alle compravendite di droga effettuate nel recente passato.

I due, entrambi cittadini italiani e residenti in provincia, sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.