Recuperato un altro panetto di hashish dalla Polizia Locale di Sassuolo

Continua l’attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ad opera della Polizia Locale di Sassuolo.

Nella giornata di ieri, 24 novembre, Hector impegnato assieme ai suoi conduttori in un controllo al parco Edil Carani, ha rinvenuto più di 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, seppellita a terra dentro una siepe del parco.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.