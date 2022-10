Spacciatori inseguiti in una fabbrica dismessa, recuperati due panetti di hashish

Nella giornata di ieri, a seguito di ripetuti controlli volti al contrasto delle sostanze stupefacenti, il nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Sassuolo in servizio assieme al cane Hector dell’unità cinofila, hanno notato due persone, presumibilmente di etnia nordafricana, accedere ad un'area industriale dismessa con atteggiamenti sospetti,

Uno dei due, infatti, portava sotto al braccio una busta di plastica che, non appena accortosi della presenza degli agenti, ha gettato a terra, dandosi rapidamente alla fuga.

Dopo avere raccolto il sacchetto, gli agenti si sono messi all'inseguimento dei due, non riuscendo però a fermarli, vista anche la vastità dell'area ed i numerosi anfratti dove potersi nascondere. Nel sacchetto è poi stata rinvenuta una quantità di sostanza stupefacente, tipo hashish, pari a circa 300 grammi.

“Controlli quotidiani e allargati a tutto il territorio – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – in particolare nei parchi e nelle aree d’aggregazione cittadine per contrastare un fenomeno tanto pericoloso quanto disgustoso come quello dello spaccio, grazie anche ad Hector che si sta rivelando ogni giorno di più una scommessa vinta.

Grazie alla Polizia Locale per l’attività svolta e per le operazioni che faranno, perché l’attenzione è e deve rimanere alta”.