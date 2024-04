Sigarette elettroniche di importazione, sequestri in dogana e sanzioni per i clienti

Solo nel corso dei primi tre mesi di quest'anno i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Modena hanno scoperto e sequestrato oltre 3000 sigarette elettroniche contenenti 2 ml di liquido e 20 mg/ml di nicotina ognuna, per un totale di circa 7 litri di prodotto, corrispondenti ad oltre 40 chilogrammi convenzionali di tabacco.

Il problema non è nuovo, anzi si ripresenta in modo ciclico. In seguito a un attento monitoraggio e analisi dei rischi sono state individuate diverse spedizioni provenienti dal Regno Unito contenenti prodotti liquidi da inalazione miscelati ed aromatizzati per sigarette elettroniche, non autorizzati all’immissione in commercio in Italia.

Queste spedizioni erano destinate a consumatori "privati", che in questo modo dovranno rispondere di contrabbando e di mancato versamento dell’imposta di consumo dovuta.

I destinatari delle spedizioni hanno infatti introdotto nel Paese prodotti provenienti da soggetti non autorizzati, contravvenendo al divieto di compravendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina. Ai trasgressori responsabili delle violazioni, sono state irrogate le relative sanzioni amministrative, mentre la merce è stata sottoposta a sequestro, in attesa della confisca e distruzione con spese a carico dei trasgressori.