Prodotti ittici non tracciati, tre sequestri fra Modena e Castelfranco

Si è conclusa una complessa operazione di polizia marittima che ha impegnato nei giorni scorsi il personale della Guardia Costiera della Spezia in numerosi controlli lungo tutto la filera ittica, e che ha riguardato In particolare depositi, pescherie, ristoranti e supermercati delle province emiliane ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria spezzina.

L’attività svolta dagli ispettori pesca della Guardia Costiera ha portato, complessivamente, al sequestro di sessantaquattro chili di prodotto ittico e alla elevazione di sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori per un importo totale di 4500 euro. I sequestri sono avvenuti sul territorio modenese, in particolare presso un suipermercato e un ristorante di Modena, oltre che in una pescheria di Castelfranco Emilia.

Le sanzioni comminate hanno riguardato principalmente la violazione di norme sull’etichettatura e la tracciabilità del prodotto ittico commercializzato, quale requisito fondamentale per la tutela del consumatore finale in quanto assicura e certifica la provenienza dell'alimento, dal pescatore al rivenditore.