Liti e maltrattamenti in famiglia, sequestrati armi e cocaina

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno arrestato e condotto nel carcere di Sant'Anna un uomo di 42 anni. L'indagato è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali aggravate e porto di strumenti od oggetti atti ad offendere.

I militari, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo per una lite in famiglia, lo hanno trovato in possesso di quattro coltelli da cucina e 26 grammi di cocaina. Non si conoscono però le circostanze esatte dell'accaduto.

Nella medesima circostanza, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio anche un 28enne, non direttamente coinvolto nella vicenda ma in contatto con l’arrestato, trovato in possesso di 55 grammi di hashish e 3 di marijuana.



Qualche ora prima, invece, l'Arma di Sassuolo era intervenuta in un'abitazione già teatro di maltrattamenti in famiglia. Qui i militari hanno proceduto al ritiro cautelativo di più fucili e munizioni nei confronti di un uomo, vittima di maltrattamenti in famiglia posti in essere nei suoi confronti dalla moglie.

Le attività preventive, eseguite ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rientrano in una più ampia strategia da tempo avviata in ambito provinciale, volta a elidere ogni occasione di uso inappropriato e illecito di armi, pur legittimamente detenute, e così minimizzare qualsivoglia “passaggio all’atto” verso la commissione di reati che incidano irrimediabilmente sull’incolumità delle persone.