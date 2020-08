Sfonda una vetrata al Sert e cerca di accoltellare i carabinieri, arrestato

Momenti di grande tensione e pericolo ieri pomeriggio presso il Sert di Modena, il servizio per le tossicodipendenze dell'Ausl con sede in via Sgarzeria. Un uomo si è presentato presso lo sportello in evidente stato di alterazione e in lite con la propria compagna: una furia che è esplosa con il danneggiamento del vetro divisorio del punto accettazione, prima colpito con un pugno poi completamente divelto.

Il personale ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno tentato di calmare il 52enne modenese - già noto per i suoi precedenti penali - vedendosi poi costretti a bloccarlo con la forza per contenere le sue sfuriate.

L'uomo si è opposto e ha iniziato a spintonare i militari e a minacciarli: mentre stava per essere immobilizzato, il 52enne ha estratto dai pantaloni un coltello da cucina e si è scagliato contro i carabinieri e i presenti. Fortunatamente il suo colpo è andato a vuoto (ha colpito il muro) e la pronta reazione degli uomini dell'Arma ha permesso poi di disarmarlo e immobilizzarlo.

Portato e trattenuto nelle celle di sicurezza del Comando, a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, sarà processato oggi per direttissima con diverse accuse, dal danneggiamento alla resistenza a pubblico ufficiale.