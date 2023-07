Detenuto sferra un pugno al poliziotto. Continue aggressioni al carcere di Modena

Un’aggressione ai danni di un poliziotto penitenziario avvenuta nella Casa Circondariale di Modena, istituto che negli ultimi tempi registra continue tensioni.

"Da quanto emerso pare che un detenuto, non volendo attendere i tempi previsti per la consegna del detersivo per i piatti, abbia pensato di sferrare un pugno all’altezza del collo al poliziotto di turno. Il collega, fortunatamente, è riuscito con le sue gambe ad uscire dalla sezione ed a chiuderne l’ingresso prima che il peggio si verificasse."

A darne notizia è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.

“Trattasi dell’ennesimo episodio di violenza tra i tanti che si verificano quotidianamente nelle carceri. Quanto accaduto testimonia l’assoluta necessità di rivedere il sistema al cui centro ormai sono posti i poliziotti quali vittime di ogni tipologia di sopruso. La “grave situazione carceraria” necessita di ottenere una risposta alle aspettative che codesto Governo aveva ingenerato attraverso le idee manifestate in campagna elettorale. Come sindacato siamo stati impegnati recentemente in un tour degli istituti penitenziari del nord, che ha visto come una delle tappe proprio il carcere di Modena viste le aggressioni continue che avvengono ai danni dei poliziotti. Il nostro intento è di sensibilizzare il mondo della politica che conta, ricordando che la campagna elettorale è finita ed è ora dei fatti. Per i motivi appena esposti questa settimana avremo una serie di incontri, a partire dal Ministro della Giustizia, con circa quaranta esponenti politici prevalentemente appartenenti a Fratelli d’Italia, a Forza Italia e alla Lega. Occorrono urgenti e seri provvedimenti atti a mettere in sicurezza le carceri e la Polizia Penitenziaria vittima delle peggiori angherie.”