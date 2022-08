Danneggia la recinzione di una casa e si allontana, rintracciato dalla Polizia Locale

Lo scorso 16 agosto un cittadino, proprietario di un podere agricolo in località “La Graziosa”, nel Comune di San Cesario sul Panaro, ha contattato la Polizia Locale per segnalare il danneggiamento subito alla recinzione che costeggia l'immobile, avvenuto presumibilmente il giorno precedente.

Gli agenti si sono recati sul posto e constatato i danni subiti dalla recinzione: visionando poi le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale, gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo che aveva causato il danneggiamento della recinzione, individuandone il proprietario dal numero di targa del veicolo.

La persona è stata contattata dalla Polizia Locale del comune in cui risiede e poco dopo si p presentata autonomamente presso l’Ufficio di corso Libertà a San Cesario sul Panaro dove ha ammesso le proprie responsabilità nel sinistro, indicando sé stesso come conducente del veicolo nel momento del danneggiamento e confermando che in seguito si era allontanato senza fornire informazioni alla controparte. All'uomo è stato pertanto contestato l’allontanamento dal sinistro senza fornire informazioni alla controparte.

L’intervento ha permesso non solo di individuare il responsabile del danneggiamento, ma anche di consentire al danneggiato di esercitare richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’assicurazione del veicolo.

Dal 1° gennaio 2022 sul territorio Comunale di San Cesario sul Panaro sono stati rilevati 22 sinistri stradali, di cui 11 con feriti, inoltre si sono verificati cinque sinistri o danneggiamenti con fuga del responsabile, tutti risolti con l’individuazione dei responsabili grazie all’attività di indagine successiva della Polizia Locale.

“Sono comportamenti molto gravi, puniti severamente dal Codice della Strada - commenta il Comandante Filippo Bonvicini -, che perseguiamo sempre più efficacemente tramite l’ausilio delle tecnologie, diventate un supporto fondamentale nell’attività che quotidianamente svolgiamo per la comunità. Ricordo che in caso di sinistro stradale è sempre obbligatorio fermarsi e fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili ai fini risarcitori, anche nel caso che la condotta sia ricollegabile in modo indiretto all’evento e invito tutti i cittadini che hanno subito un danneggiamento o un sinistro con fuga della controparte a rivolgersi sempre alle Autorità.”.