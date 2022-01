Sfratto in via Alfieri, tensioni con le forze dell'ordine a Castelfranco

Questa mattina si sono vissuti attimi di agitazione e tensione in via Alfieri a Castelfranco Emilia. L'autorità pubblica ha infatti eseguito lo sfratto coatto di una famiglia, allontanandola dall'appartamento al civico 18 dove risiedeva da anni. Dopo alcuni rinvii, infatti, lo sfratto è diventato esecutivo ed è stato eseguito dalla Polizia Locale.

Sul posto erano presenti però alcuni conoscenti della famiglia e gli attivisti del sindacato Asia-Usb giunti da Bologna, i quali hanno cercato di impedire lo sgombero dell'abitazione, occupata da una famiglia con tre figli minori.

Vista l'opposizione attiva delle persone coinvolte, sul posto sono arrivati anche i Carabinieri. Ci sono stati brevi momenti di colluttazione e il padre della famiglia sfrattata è stato bloccato: si sta valutando come procedere nei suoi confronti alla luce della resistenza opposta ai pubblici ufficiali.

La scena si è poi spostata presso gli uffici comunali, con un tentativo di mediazione per trovare una sistemazione per la famiglia, in ristrettezze economiche e in attesa di poter accedere ad un alloggio pubblico.