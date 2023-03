Occupazioni, sigillato un appartamento e avviato lo sgombero nei garage di via Repubblica di Montefiorino

A poco più di venti giorni dalla prima segnalazione della situazione di degrado e occupazione abusiva nei garage e negli appartamenti di alcuni condomini di via Repubblica di Montefiorino siamo tornati sul luogo per vedere cosa è stato fatto seguendo anche le nuove segnalazioni avute da parte di alcuni residenti della zona.

Intervengono le Forze dell’Ordine

Nel corso degli ultimi mesi le forze dell'ordine hanno fatto visita più volte ai due stabili, ma senza che questo sortisse effetti particolari, nè servisse da deterrente. Secondo quanto riferitoci, infatti, dopo numerose segnalazioni e dopo aver “visto persone calarsi da uno dei balconi” di un condominio in questione, nella mattinata di ieri la Polizia Locale ha effettuato un controllo nella zona.

Al momento del sopralluogo tuttavia gli agenti non avrebbero trovano nessuno ad occupare i garage interrati, ma sarebbero intervenuti all’interno di un appartamento al primo piano da cui, secondo la segnalazione di un residente, alcuni giovani si sarebbero calati dal balcone fino al piano strada. All’interno dell'abitazione sono stati individuati tre uomini originari della Tunisia, irregolari sul territorio. I tre, che si trovavano in maniera abusiva all’interno dell’alloggio, sono stati accompagnati al Comando di via Galilei per il fotosegnalamento e la denuncia per l’inosservanza delle normative sugli stranieri.

Già da questa mattina alcuni tecnici sono al lavoro per sigillare l’appartamento in questione grazie all’ausilio di reti metalliche saldate su porte, finestre di accesso ai vani scale e balconi dai quali si poteva accedere all’interno.

“Chiamiamo le Forze dell’Ordine quasi ogni giorno oramai. – dichiara uno dei residenti - Io li ho chiamati alle 6 del mattino perché ne ho trovati 4 seduti su una macchina di un vicino. Ma i vigili non hanno fatto nulla. Abbiamo contattato anche l’Urp e ci hanno detto che avrebbero fatto una segnalazione. Poi abbiamo sentito anche il vigile di quartiere ma nulla. Tra domenica e oggi le forze dell'ordine sono state chiamate circa 8 volte” – commenta il residente. “Ci hanno poi detto che se non è il proprietario a fare denuncia loro possono fare ben poco. La nostra paura però è che la segnalazione del singolo cittadino diventa poi un “al lupo al lupo” e che quando ci sarà qualcosa di grave non ci prendano sul serio.”

La situazione nei garage oggi

All’interno dei garage interrati la situazione è sostanzialmente cambiata: sembrerebbe che su segnalazione dei residenti oramai esasperati, la proprietà degli immobili (ossia Fondo scoiattolo gestito da Torre Sgr) abbia iniziato uno sgombero dei garage interrati. I box risultano ora quasi tutti aperti, con le porte spalancate e in (minima) parte sgomberati, con la roba, appunto, ammassata nel corridoio centrale: oltre alla quantità di spazzatura di ogni genere, ci sono i numerosi veicoli malmessi che si trovano nei due tunnel: da biciclette di dubbia provenienza a relitti di scooter e motorini vari.

Non è possibile stabilire se le occupazioni possano effettivamente considerarsi concluse oppure se siano destinate a riprendere con l'arrivo della sera: durante il nostro sopralluogo odierno i garage erano vuoti e tutto sembrava già in fase di sgombero, ma al tempo stesso era presente un cittadino nordafricano che ha lasciato velocemente il tunnel al nostro passaggio.

Per quanto riguarda i veicoli in evidente stato di abbandono che si trovavano all’esterno, dietro ai due condomini (l’automobile con i vetri rotti e un furgone circondato da spazzatura) la situazione non è cambiata, anzi, a far compagnia al furgone si è aggiunta ora una moto sprovvista di targa.

“La cosa assurda - prosegue uno dei residenti- è che nei garage abbandonati, vuoti o anche negli appartamenti in disuso ci sono ancora tutte le utenze di acqua, luce e altro, è ovvio che queste persone trovino allettante starci dentro, tanto da arredare i garage con letti e comodini. Ad inizio marzo c’erano solo i sacchi a pelo, poi hanno capito che nessuno qui li disturbava e hanno messo i letti veri”.

“Sono tutti nord africani, tunisini, algerini. Poi pare tutta gente giovane dai 25 ai massimo 40 anni ad esagerare. Secondo noi ci saranno un p’ più di 10, 15 persone. Il problema è che danno anche poco nell’occhio perché non hanno aspetto da “barboni”. Se hanno l’acqua negli appartamenti poi”, commentano chi vive in zona.

Quello che appare è che effettivamente qualcosa dal 10 marzo ad oggi, si sia cercato di fare, se non per “risolvere” definitivamente la situazione quanto meno per “far sentire” la propria presenza ai cittadini residenti nei palazzi limitrofi. Tuttavia lo sgombero di un singolo appartamento o il liberare i garage dalla roba (letti, valige etc) per riversarla tutta nel corridoio centrale dei garage non pare essere la soluzione al problema. Alcuni garage degli stabili infatti, risulterebbero ancora oggi abitati e frequentati e non è chiara la situazione di tutti gli altri appartamenti “vuoti”.

“Se non si chiudono in modo definitivo gli accessi ai garage e alle rampe è normale che ci tornino subito dopo qualunque tentativo di sgombero, così fare sgomberi saltuariamente senza cose concrete è inutile e lo sanno anche loro ” conclude un residente.