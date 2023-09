Incendio nella notte e liti violente, stamattina sgombero al condominio Lambda

Prima una serata di "ordinario" caos e violenza, poi l'intervento massiccio delle forze dell'ordine. Dopo anni di relativa tranquillità, il condominio Lambda di via Emilia Ovest - di fronte al Parco Ferrari - torna a far parlare di sè per situazioni di estremo degrado e di pericolo per l'incolumità pubblica. Dopo anni in cui episodi di criminalità si erano succeduti in modo preoccupante, la struttura residenziale pareva aver trovato un nuovo equilibrio, salvo tornare ad essere meta di sbandati.

Negli ultimi mesi, infatti, diversi stranieri avevano occupato alcuni dei locali, in particolare quelli interrati, trasformandoli in veri e propri alloggi abusivi. Un fenomeno ricorrente in diversi grandi condomini della città, che ciclicamente si ripete. La presenza di stranieri, probabilmente dediti ad attività di spaccio, ha ovviamente trasformato la quotidianità delle famiglie che risiedono nell'immobile. Si sono verificati diversi furti di bici, aggressioni e altro ancora: una convivenza preoccupante con persone senza fissa dimora che andavano e venivano disponendo a loro piacimento degli spazi comuni.

Nella notte fra sabato e domenica un episodio molto grave. Alla base del palazzo, in uno dei posti auto dei condomini ormai occupato stabilmente da stranieri abusivi, è scoppiato un incendio. Materiali vari sono bruciati prima che i Vigili del Fuoco intervenissero per spegnere le fiamme. Nessuno è rimasto ferito e i danni sono stati contenuti, ma l'aggressività dei presenti è proseguita per tutta la notte, costringendo la Polizia a intervenire per evitare situazioni ben peggiori.

Nella mattina di oggi è stato organizzato e messo in atto un vero e proprio sgombero, cui hanno partecipato la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Sono stati perquisiti i garage, identificando alcune persone sulle cui posizioni ora dovrà essere fatta luce. Uno straniero è stato accompagnato in Questura.

Reti, materassi e suppellettili sono stati smobilitati per smantellare gli insediamenti irregolari, mentre si è proceduto anche a verificare la situazione di tutti gli spazi comuni e dei veicoli presenti.