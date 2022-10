Rave Party, sgombero in corso. Giovani lasciano l'area, già identificate quasi mille persone

Dopo ormai 30 ore sta volgendo al termine il rave party presso il capannone di Modena Nord occupato nella giornata di sabato. L'afflusso di persone è stato costante e la musica è proseguita senza sosta per tutta la notte all'interno delle mura dello stabile, rimbombando per tutte le zone circostanti. Residenti si sono lamentati fin da subito del rumore anche nelle zone di Cittanova e della Madonnina, oltre ovviamente alla più prossima frazione di Tre Olmi.

Lo svolgimento dell'evento è stato tutto sommato regolare, con le forze dell'ordine che hanno monitorato l'andamento del rave. Mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco presidiano costantemente l'area e i sanitari sono intervenuti a più riprese per verificare le condizioni dei giovani presenti per il quale è stato chiesto un loro intervento.

Per tutta la notte è rimasta invariata la situazione della viabilità. Resta interrotta anche oggi la circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Virgilio/viale Orazio e la rotatoria in viale Virgilio di immissione in autostrada A1.

Gia dalle ore 8:00 circa di stamattina numerosi partecipanti al rave hanno deciso autonomamente di lasciare la festa a piedi o con le proprie auto. Altri tuttavia non sembrano essere intenzionati ad andarsene. Il problema tuttavia di chi lascia in autonomia il rave sono le condizioni dei giovani che si mettono alla guida in condizioni psicofisiche non ottimali e provati dai due giorni di musica, alcool etc.

Le operazioni di sgombero

AGGIORNAMENTO ORE 10:00: Intorno alle ore 10:00 della mattina sono iniziati i servizi volti alla messa in sicurezza dell’area di Modena nord interessata dal rave, e allo sgombero effettivo dei giovani rimanenti all'interno della struttura. A preoccupare maggiormente, secondo quanto riferiscono le Forze dell'Ordine, sarebbe la stabilità della struttura, non del tutto stabile e pericolante in alcune sue parti. Le attività in corso infatti prevedono il sequestro preventivo dell’immobile adottato di iniziativa e in via di urgenza, per motivi di sicurezza strutturale legati allo stato dei luoghi, dichiarati dal proprietario della struttura e certificati in ultimo da sopraluogo tecnico.

Preseguono sul perimetro e sulle vie di deflusso le attività di identificazione dei raver e di controllo dei relativi mezzi, con il concorso di pattuglie territoriali dislocate a medio raggio, di più unità cinofile antidroga e della Polizia stradale. Ad ora, sono state identificate oltre 1000 persone, le cui posizioni sono al vaglio e 35 veicoli in nuscita dal rave.

L'esodo spontaneo dei partecipanti ha avuto inizio poco dopo le ore 10:30 circa dopo un’attività di mediazione ed informazione dei destinatari visti i correlati profili di incolumità pubblica, affinchè l’uscita dalla struttura avvenga con calma ed in modo responsabile per la sicurezza di tutti. I giovani hanno collaborato in modo tranquillo alle operazioni e stanno lasciando l'area in modo ordinato.

Le Forze dell’Ordine stanno monitando anche gli snodi della viabilità stradale e autostradale. Sono stati rinforzati i servizi nella limitrofa area fiere, dove gli afflussi di visitatori proseguono regolarmente. Nel capannone la musica è stata spenta.

Per garantire un’evacuazione ordinata della struttura dai soli varchi sicuri, i reparti sono stati fatti avvicinare ai lati dell’edificio che vanno interdetti.