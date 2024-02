Si aggira accanto al duomo in stato confusionale impugnando un cutter, bloccato dai Carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri sera diversi negozianti del centro città hanno inviato al 112 una segnalazione analoga: un uomo armato di cutter che si aggirava in maniera minacciosa e che si era addentrato in un locale.

L’immediato intervento di due pattuglie dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare ed identificare il sospetto all’interno di una pertinenza pubblica del Duomo. La persona era in evidente stato confusionale.

Per questo l'uomo è stato allontanato precauzionalmente dal luogo per le operazioni di controllo ed identificazione, ma non è stato trovato in possesso dell’arma segnalata.

E' poi stato accompagnato all’ospedale di Modena per accertamenti sul suo stato di salute. Sull’episodio sono in atto approfondimenti, volti soprattutto a verificare che in precedenza la persona fermata non abbia commesso dei reati.