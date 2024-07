Si ribalta con il trattore. Tragico incidente agricolo per il 78enne Carlo Pellegrini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un tragico incidente agricolo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella zona boschiva di Fellicarolo, frazione di Fanano (MO), coinvolgendo un uomo di 78 anni originario di Fanano. La Centrale Operativa del 118 ha attivato immediatamente la Stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.

I Dettagli dell'Incidente

L'anziano, Carlo Pellegrini, pensionato 78enne di Fanano. stava svolgendo lavori agricoli quando il mezzo su cui si trovava si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e l'equipe tecnico-sanitaria di EliPavullo. Purtroppo, il medico dell'elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Intervento del Soccorso Alpino

Per la rimozione della salma, i tecnici del Soccorso Alpino hanno dovuto attendere il via libera del Magistrato. Una volta ottenuto il permesso, la salma è stata posizionata su una barella e recuperata utilizzando la tecnica del contrappeso. Successivamente, il corpo è stato trasportato in una zona adatta all'elisoccorso, che ha poi trasferito la salma in un'area carrabile, dove sono giunte le onoranze funebri.

Presenza dei Carabinieri

Durante le operazioni di soccorso e recupero, erano presenti anche i Carabinieri, che hanno collaborato con le squadre di soccorso e condotto le indagini necessarie per accertare la dinamica dell'incidente.