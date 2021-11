Sicurezza al Novi Park. Il Prefetto: “Più luci, telecamere e pulizia contro il degrado”

Si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine e il Prefetto di Modena sulle iniziative da mettere in campo per aumentare il livello di sicurezza nella zona del Parco Novi Sad