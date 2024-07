Sicurezza stradale: 16 posti di controllo e il bilancio di 7 giorni di operazioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Dal 1° al 6 luglio, la Polizia Locale di Mirandola ha condotto sette giornate di intensi controlli stradali, caratterizzati da 16 posti di controllo distribuiti strategicamente sul territorio. Durante l'operazione, sono stati ispezionati 179 veicoli, tra cui 168 automobili e 11 autoarticolati/TIR, portando all'emissione di 38 sanzioni.

Dettagli delle Sanzioni

Le sanzioni sono state suddivise come segue:

8 sanzioni per mancata revisione del veicolo.

per mancata revisione del veicolo. 3 sanzioni per assenza di assicurazione RCA valida, rilevate tramite il nuovo sistema di varchi veicolari che ha scansionato oltre 2.500 veicoli.

per assenza di assicurazione RCA valida, rilevate tramite il nuovo sistema di varchi veicolari che ha scansionato oltre 2.500 veicoli. 10 sanzioni per soste con intralcio alla circolazione.

per soste con intralcio alla circolazione. 10 sanzioni a carico di autisti di TIR per violazione dei tempi di riposo e mancato rispetto dei limiti di velocità.

Caso curioso: la patente falsa

Durante i controlli, un caso curioso ha attirato l'attenzione degli agenti. Un cittadino di origine ghanese è stato fermato e, durante la verifica dei documenti, ha presentato una patente polacca risultata poi falsa. Questo ha portato al ritiro immediato della licenza di guida e al deferimento del guidatore presso l'autorità giudiziaria.

Dichiarazioni dell'Assessore alla Sicurezza

L'Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale di Mirandola:

"Mi congratulo con gli operatori della Polizia Locale di Mirandola per il lavoro costante e per il servizio garantito al territorio e alla sua comunità. La sicurezza, con focus sulle nostre strade, passa anche per un controllo costante del territorio. Per questo motivo abbiamo deciso di implementare la rete di controlli già in calendario e continueremo in questa direzione, attenti alle esigenze e alle segnalazioni sollevate dai cittadini, che in questi primi giorni di mandato sto ascoltando e raccogliendo con attenzione, pronti ad intervenire con la massima efficienza."