Sigarette di contrabbando, maxi multa per un locale

Venerdì scorso, nell'ambito di un piano di controlli intensivi in città, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno perquisito un locale pubblico di via Sallustio, alla periferia ovest della città. In quel momento il locale era chiuso e all'interno è stato sorpreso un 39enne straniero, che sottoposto a controllo e risultato colpito da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Modena.

L'uomo infatti doveva scontare un residuo di pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per reati commessi negli anni 2013, 2016 e 2020 nelle province di Modena e Reggio Emilia. Dopo l’arresto è stato condotto direttamente presso il carcere di Sant'Anna per l’espiazione della pena.

Approfondendo il controllo all'interno dell'esercizio pubblico, tuttavia, è emersa una importante irregolarità. Sono infatti stati trovati ben 7 chili di tabacchi lavorati esteri, sigarette importate illegalmente in Italia.. Il titolare è stato multato con una sanzione amministrativa di ben 34.754 euro.