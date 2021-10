No-Green pass, sit in sotto la Ghirlandina per sodalizzare con Trieste

Un centinaio di persone nel mobimento no-Green pass di Modena si è ritrovata questa sera alle ore 20 in piazza Torre, sotto la Ghirlandina, dando vita ad un sit-in. Una manifestazione organizzata trraverso un tam tam sui social, che si è svolta prevalentemente con una serie di interventi dei presenti. seguiti da applausi, alla luce delle troce dei telefoni cellulari.

Questa mattina gli attivisti avevano proseguito la loro mobilitazione al presidio all'esterno della New Holland in via Ramelli, che promette di continuare anche nelle prossime giornate.