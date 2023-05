Smottamenti a Zocca, cede la Provinciale. Trasporto pubblico deviato

Si aggrava la situazione legata alle conseguenze del maltempo nel territorio di Zocca. In particolare lungo la SP 623, all'ingresso del paese, nella nottata il tratto immediatamente successivo (verso la Prediera) all'area ceduta giovedì ha visto un abbassamento della carreggiata di circa 15cm. Per questo motivo ed in via precauzionale è stato allungato di una 50 di metri il senso unico alternato con regolazione semaforica.

Stante il divieto di transito ai mezzi pesanti (superiori alle 3,5 tonnellate) sulla SS 623 all'ingresso di Zocca, è inibito il passaggio anche alle carriere. Per questo motivo è stato modificato il percorso della Zocca-Bazzano, Zocca Vignola e della Zocca-Pavullo. Vengono soppresse tutte le fermate di Zocca (Poliambulatorio, Don Roberto Stradi, Pesa, Prediera). La partenza e il capolinea diventano la fermata del bivio per Montombraro (rotonda di Zocca). Questa modifica è attiva oggi e domenica, in corso le valutazioni per la ripartenza del servizio da lunedì.

In paese è stato chiuso anche il passaggio pedonale di via Unità d'Italia, a Montombraro, per smottamento del terreno a monte. La frana di via Fontanazzo è monitorata costantemente e la strada è chiusa dopo Casa Lucca (Missano) Si segnala anche uno smottamento lungo la SP 25, tra Montombraro e Zocca: strada transitabile con istituzione di senso unico alternato.

Il territorio di zocca è stato colpito da una decina di smottamenti e frani, che vengono tenuti monitorati, sperando che la situazione climatica migliori rapidamente.