Colti dal maltempo sul monte Libro Aperto, riaccompagnati a valle dal Soccorso Alpino

Sono partiti in due questa mattina di buon ora con la funivia dalla Doganaccia nel comune di Abetone Cutigliano diretti all’Abetone. Scesi dalla funivia hanno iniziato a seguire il sentiero di crinale Gea 00 per arrivare all’Abetone. Arrivati in zona Libro Aperto, intorno alle 14.20, sono stati colti da un forte temporale con importante riduzione della visibilità a causa della nebbia e sono stati costretti a fermarsi.

Si tratta di due uomini, rispettivamente di 67 e 61 anni entrambe residenti a Firenze. Uno di loro che aveva nel telefono l’app. Georesq è riuscito a lanciare l’allarme. La richiesta di aiuto viene ricevuta dalla Sala Operativa del CNSAS che attiva immediatamente il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Abetone.

I due non hanno riportato problemi di tipo sanitario, erano solo stanchi. Raggiunti dalle squadre di soccorso, sono stati riaccompagnati all’Abetone in una zona sicura.