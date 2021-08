Sant'Annapelago, escursionista ferita recuperata dal Soccorso Alpino

Un gruppo di escursionisti è andato a fare una passeggiata fra i sentieri in zona Sant'Annapelago. Lasciata la loro vettura in paese hanno imboccato il sentiero CAI 541 che da ponte S. Anna porta al P.sso della Boccaia. Una donna di 61 anni, residente in provincia di Lucca, che fa parte della comitiva giunta all’altezza del M.te Nuda è caduta rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma alla caviglia.

Sono circa le 10.40 e il 118 invia sul posto l’ambulanza di Pievepelago, la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Abetone. Raggiunta dai soccorritori, la donna è stata caricata sul mezzo fuoristrada del CNSAS e trasportata fino al parcheggio dove si trovava l’ambulanza. La paziente ha poi rifiutato il ricovero.