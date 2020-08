Bimbo sfinito e disidratato durante un'escursione, arriva il Soccorso Alpino

Una donna di 55 anni e il figlio di 12 residenti a Fuccecchio (FI) si sono recati nel pomeriggio di ieri a fare una gita nel comprensorio del Cimone. Lasciata la macchina a Lago Santo sono partiti verso il Lago del Turchino, percorrendo il sentiero cai 519 che poi prosegue fino alla foce Giovo. Al ritorno il bambino ha iniziato ad essere molto stanco e faceva molta fatica a camminare, molto spesso si fermava a riposare.

Un tecnico del CNSAS che era andato a fare un sopralluogo e stava scendendo verso il Lago Santo si è imbattuto nella coppia, con il bambino seduto a terra, stanco e disidratato. Il tecnico si è quindi fermato per chiedere se avessero bisogno di aiuto. La madre ha spiegato la situazione ed ha aggiunto che il bambino è veramente molto provato e lei aveva finito l’acqua.

Il tecnico vista la situazione e valutato che per arrivare alla macchina ci voleva ancora un'ora abbondante, ha deciso di attivare la squadra del Soccorso Alpino stazione Monte Cimone in pronta partenza, per farli arrivare il più vicino possibile con il fuoristrada. Giunti sul posto i soccorritori hanno fatto bere il bambino e la mamma e dopo averli caricati sul fuoristrada li hanno accompagnati al parcheggio del Lago Santo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In quella zona non c’è copertura telefonica: la situazione poteva diventare molto più critica. Provvidenziale è stato l’incontro con il tecnico del CNSAS.