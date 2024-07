Soliera, imballatrice di fieno prende fuoco: fiamme anche sui campi

Una imballatrice di fieno ha preso fuoco in via Caiumi a Soliera, poco dopo le 12.30 di oggi, dando il via a un incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra di Carpi con tre mezzi per spegnere la macchina operatrice e il campo sul quale, nel frattempo, si è propagato l'incendio. Le operazioni di spegnimento sono in fase di conclusione.