Pavullo, oggi i rilievi dei Ris nell'appartamento sequestrato

Prosegue l'indagine per fare luce sulla morte di Alessandra Perini, per la quale è stato tratto in arresto con l'accusa di omicidio preterintenzionale il marito. Oggi i Carabinieri del RIS sono intervenuti per il sopralluogo tecnico-scientifico nell’abitazione di Sant'Antonio, già sottoposta a sequestro nei giorni scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rilievi tecnici mirano a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti il decesso della donna,avvenuto a seguito dell'emoraggia interna che si ipotizza sia stata causata da un episodio di percosse da parte del 50enne nei confronti della consorte.