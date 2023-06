Lavoro nero al mercato del lunedì, sospese 12 attività dopo i controlli mirati

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza - che sappiamo essere un nervo scoperto sl nostro territorio - gli ispettori del lavoro di Modena hanno svolto dei controlli finalizzati, in particolare, ai settori del commercio ambulante. La vigilanza ha interessato il mercato settimanale di Modena e si è svolta con l’ausilio della locale Polizia Locale.

Nel corso dell’attività di vigilanza straordinaria sono state sottoposte a verifica 28 aziende e controllate le posizioni di 46 lavoratori, di cui 4 persone sono risultati in nero.

Sono stati emanati due provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare e 10 provvedimenti di sospensione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con contestuale denuncia alla Procura della Repubblica di Modena.

Gli accertamenti sono ancora in corso per verificare la sussistenza di ulteriori irregolarità con particolare riferimento ai rapporti di lavoro, inquadramento, corresponsione delle retribuzioni, orario di lavoro, rispetto dei periodi di riposo nonché a violazioni di natura contributiva e previdenziale. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 70.000 euro.