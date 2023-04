Tentato furto al bar Calle di Luca, "Qui mancano ancora le telecamere"

Nelle primissime ore di questa mattina si è verificato un tentativo di furto al bar Calle di Luca. Fortunatamente, a differenza del precedente episodio dell’anno scorso, dove i ladri riuscirono ad entrare all’interno del locale, questa volta, nonostante il tentativo di forzare, creando danni, i malviventi non sono riusciti ad accedere all’interno dell’esercizio commerciale.

Sull’accaduto è intervenuto Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: “Sono mesi che chiediamo particolare attenzione all’escalation di microcriminalità in Calle di Luca, sollecitando l’intervento da parte dell’Amministrazione di istallazione di video sorveglianza e, come spesso accade, nessuna risposta ci è stata data. Calle di Luca sta registrando un notevole aumento di atti di microcriminalità. Basti pensare che, solo in pochi mesi, sono tre gli esercizi commerciali che hanno subito spaccate o tentativi di furto a cui aggiungiamo un altro furto, questa volta in abitazione, in pieno giorno, che ha visto la rocambolesca fuga di un soggetto extracomunitario davanti agli sguardi attoniti dei commercianti e di chi si trovata a percorrere la via. Ricordiamo, inoltre, l’episodio che vide il mese scorso il danneggiamento delle auto parcheggiate con la rottura dei finestrini nella notte e il saccheggiamento delle stesse."

"Il punto nevralgico, che risulta essere allo stesso tempo agghiacciante, è che, data l’assenza di telecamere, nessuno di questi eventi, compreso chiaramente quello di questa mattina ai danni del bar, è stato ripreso e quindi diventa ancora più complicato risalire ai responsabili rendendo di fatto ancora più appetibile, per chi delinque, questa via", attacca l'esponente meloniano, che sollecita nuovamente un celere intervento volto a installare i dispositivi di videosorveglianza.

"Invitiamo inoltre il sindaco e assessore alla sicurezza Muzzarelli a non sottovalutare la situazione di Calle di Luca e la strategica importanza dell’installazione delle telecamere con il fine di monitorare, oltre che la via, anche l’accesso pedonale utilizzato spesso come passaggio per la fuga proprio perché sprovvisto di controllo. Ricordiamo infine che i dispositivi, qualora istallati, oltre a fungere da deterrente renderebbero più celere e incisivo l’operato delle forze dell’ordine”, conclude Negrini.